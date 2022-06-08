08 Июня 2022
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Экономика Свердловская область
Подстанция &quot;Кадниково&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале налажено "импортозаместительное" производство трансформаторов

В Екатеринбурге налажено "импортозаместительное" производство трансформаторов. Этим занимается Группа СВЭЛ – один из лидирующих производителей широкой линейки электротехнического оборудования на рынке РФ. Производство локализовано в Свердловской области на 87%. Пользуются продуктами компании организации, расположенные во всех климатических зонах – от жаркой Мьянмы до Крайнего Севера. Так, созданные на предприятии трансформаторы установлены на одной из подстанций "Россети Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на площадках Группы СВЭЛ трудится 3 тыс. сотрудников. Предприятие загружено до середины 2023 г., а материалами – на полгода вперёд.

"В последние годы возникло много предприятий, которые являются псевдоимпортозаместительными. У таких организаций есть три комплектующих, которые они собирают пятью болтами. В свете последних событий у них осталось только пять болтов. Остальные детали им завезти затруднительно. Стало ясно, кто занимается реальными импортозамещением. У нас производство, где мы всё делаем сами: металлозаготовку, тонкий лист, где делаем кожухи, толстый лист, где производят металлоконструкции", – сказал во время пресс-тура для журналистов заместитель генерального директора Группы СВЭЛ Антон Туголуков.

Заместитель генерального директора "СВЭЛ" Антон Туголуков(2022)|Фото: Накануне.RU

При этом он отметил, что речь идёт не о советской модели производства, когда нужно было изготовлять самим всё – от болта до готового изделия.

"Мы делаем только те изделия, которые нам критически важны. Сегодня степень локализации достигает 87%. Критические для нас комплектующие – переключающие устройства, регулирующие напряжение, радиаторы, использующиеся для охлаждения трансформаторов, специальные обмоточные провода. Мы работаем над тем, чтобы найти новых поставщиков, а также подтолкнуть российских производителей к выпуску таких изделий", – сказал Туголуков.

СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций(2022)|Фото: Накануне.RU

СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций(2022)|Фото: Накануне.RU

"Наше оборудование есть во всех подстанциях. От той, что работает в вашем дворе, до той, что есть на атомной станции", – добавил он.

По его словам, оборудование, сделанное компанией, стоит как в электросетевом комплексе, так и на объектах генерации по всей стране.

"Самая далёкая поставка для нас – Мьянма. Мы участвовали в строительстве газовой электростанции. Там было необычное требование – нужно было сделать антитермитную обработку. В первую очередь, мы переживали за изоляцию: если её повредят, сразу же выведут из строя трансформатор. В итоге нам доставили специализированный химический состав, мы его разбавили составом, которым заливаем обмотку, так получилось защитить оборудование от термитов", – сказал Антон Туголуков.

СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций(2022)|Фото: Накануне.RU

СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций(2022)|Фото: Накануне.RU

Производство не стояло ни дня. "Когда были "нерабочие недели", мы продолжили выполнять свою работу. В пятницу о таком новшестве стало известно, в субботу глава региона подписал документ, разрешающий нам учесть все ограничения и продолжить работу с учетом всех профилактических мер", – сказал он.

Ранее подстанции строили в виде капитального здания, а теперь их возводят из сэндвич-панелей, говорит замдиректора. Преимуществ у такого подхода много. Например, быстрый монтаж, лёгкий фундамент с винтовыми сваями, что актуально для условий Крайнего Севера.

СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций(2022)|Фото: Накануне.RU

СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций(2022)|Фото: Накануне.RU

Расширение портфеля заказов со стороны энергетиков не только позволяет активно развиваться отечественным производителям, но и помогает установить прочные торгово-экономические связи между регионами Урала и соседней Сибири. Так, например, на энергообъектах компании "Россети", подстанциях "Белокуриха-2" и "Сибирская монета" в Алтайском крае, помимо энергооборудования местных производителей, установлены трансформаторы из Свердловской области, а в Свердловской области активно устанавливаются приборы учета новосибирского завода-изготовителя АО "РиМ".

Именно работу этих интеллектуальных систем учёта журналистам на примере посёлка Октябрьский (Сысертский городской округ) и показали. Приборы защищены от непогоды и внешнего вмешательства. Показания передают автоматически. Специалисты могут проверить работу счётчика, дистанционно подключившись к нему с ноутбука. С его же помощью можно, скажем, посмотреть тариф, отключить или подключить потребителя, контролировать все параметры электрической сети.

Счетчики электроэнергии(2022)|Фото: Накануне.RU

Проверка работы счетчиков сотрудником компании "СВЭЛ"(2022)|Фото: Накануне.RU

"В Октябрьском работают приборы учёта, установленные в рамках осуществления нового технологического присоединения. Такие приборы мы устанавливаем теперь всегда, и они формируют новую интеллектуальную систему учета электрической энергии", – рассказал начальник управления транспорта электроэнергии Центральных электрических сетей филиала "Россети Урал" – "Свердловэнерго" Александр Белозерцев.

Закончился пресс-тур на свердловской подстанции 110 кВ "Кадниковская". Она обеспечивает электроэнергией пригороды Сысерти, которые популярны среди жителей Екатеринбурга для приобретения загородной недвижимости. На ней стоят трансформаторы Группы СВЭЛ.

"Реконструирована подстанция в 2020 г. Стоят произведенные Группой СВЭЛ два трансформатора по 25 МВА. Максимальная загрузка подстанции сегодня – 14 МВА. Ее мощности после реконструкции хватит на потребности развивающегося Сысертского округа. От нее запитаны такие населенные пункты, как Кашино, Черданцево, Кадниково и еще десяток коттеджных поселков. Оборудование на подстанции полностью сделано в России", – сказал заместитель директора – главный инженер "Свердловэнерго" (филиал "Россети Урал") Владимир Вяткин.

Подстанция "Кадниково"(2022)|Фото: Накануне.RU

Подстанция "Кадниково"(2022)|Фото: Накануне.RU

Подстанция "Кадниково"(2022)|Фото: Накануне.RU

Спецтехника "Россетей-Урал"(2022)|Фото: Накануне.RU

Гарантийный срок службы трансформатора составляет 25 лет. Главное – качественно его эксплуатировать. Рядом с подстанцией была выставлена многофункциональная и высокопроходимая спецтехника, которую используют сотрудники "Россети Урал", чтобы добираться к своим объектам, диагностировать их состояние и, если требуется, ремонтировать.

В целом в регионах Урала "Россети" довели уровень импортзамещения до 98%. Именно такую долю составляет оборудование российского производства в закупках. И особо радует тот факт, что в этом объеме значительна доля продукции именно уральских промышленных предприятий.

Теги: СВЭЛ, Нижнеисетский завод металлоконструкций, Антон Туголуков, Александр Белозерцев, Владимир Вяткин



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