Адвокаты Абрамовича назвали санкции в отношении бизнесмена "дискриминационными"

Юридическая команда российского бизнесмена Романа Абрамовича пытается оспорить введение в Великобритании санкций в отношении россиянина. Защита олигарха отмечает, что за последние 20 лет он заплатил в Великобритании налогов на 1,72 млрд фунтов стерлингов, а в 2019-2020 гг. налогов было уплачено (самим Абрамовичем и его компаниями) на более чем 41 млн фунтов стерлингов. "Это ставит Абрамовича в число 25 крупнейших налогоплательщиков данного финансового года", - цитирует газета Times адвокатов бизнесмена. По данным издания, письма с этой информацией направлены руководству Евросоюза и правительству Великобритании.