Мария Шукшина о признании "Ельцин-центра" иноагентом: Народ требует!

Известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина высказалась о екатеринбургском "Ельцин-центре".

В своем Telegram-канале Шукшина прокомментировала новость о том, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы об иностранных агентах.

"И "Ельцин-центр" не забудьте туда внести, народ требует!", - отметила артистка и общественница.

Как сообщало Накануне.RU, ранее еще один деятель культуры, известный режиссер Никита Михалков, обрушился с критикой в адрес екатеринбургского "Ельцин-центра". Его очень возмутило, что "ЕЦ" до сих пор не признан иноагентом.

Впоследствии в Кремле заявили, что признание данной организации иностранным агентом "может быть осуществлено только по критериям, закрепленным в законе".