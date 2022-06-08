08 Июня 2022
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Ельцин-Центр (2015) | Фото: Накануне.ru

Мария Шукшина о признании "Ельцин-центра" иноагентом: Народ требует!

Известная актриса и общественный деятель Мария Шукшина высказалась о екатеринбургском "Ельцин-центре".
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В своем Telegram-канале Шукшина прокомментировала новость о том, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы об иностранных агентах.

"И "Ельцин-центр" не забудьте туда внести, народ требует!", - отметила артистка и общественница.

Как сообщало Накануне.RU, ранее еще один деятель культуры, известный режиссер Никита Михалков, обрушился с критикой в адрес екатеринбургского "Ельцин-центра". Его очень возмутило, что "ЕЦ" до сих пор не признан иноагентом.

Впоследствии в Кремле заявили, что признание данной организации иностранным агентом "может быть осуществлено только по критериям, закрепленным в законе".

Теги: Шукшина, иноагент, Ельцин-центр, признание



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