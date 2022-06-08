НАТО не нравится развитие ОДКБ, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма "Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности" рассказал об отношении Североатлантического альянса к этой структуре. Разговор с Лавровым опубликовал официальный портал МИД.

"ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни. Не всем нравится развитие Организации, в том числе не нравится нашим натовским коллегам", - сказал министр.

Начиная с середины 2000-х годов ОДКБ, в том числе и на уровне президентов стран-участниц, предлагала НАТО наладить механизмы консультаций, обмена информацией, взаимодействия в тех или иных сферах поддержания безопасности в Евроатлантическом регионе, прежде всего в рамках ОБСЕ, говорит Лавров, однако натовцы (они продолжают относиться к остальным странам и структурам высокомерно) игнорировали эти обращения.

Напомним, в середине мая в Москве состоялась встреча лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. В сессии, приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации, приняли участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Разговор шёл о ключевых вопросах взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальных международных и региональных проблемах, а также мерах по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.