В Екатеринбурге начинается суд над экс-консулом Сейшельских островов и его женой

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области окончено расследование уголовного дела, связанного с незаконным переводом денег за рубеж в особо крупном размере.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых, фигурантами этого громкого дела являются супруги – местная жительница 1985 года рождения и мужчина 1978 года рождения, экс-почетный консул Сейшельских островов. По данным полковника Горелых, с 2016 по 2018 годы обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 миллионам рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку России.

Как выяснили следователи ГСУ, супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги в зависимости от цели путешествия.

"Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

49-летний житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 годы являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной того, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Тем не менее, накануне предварительное расследование, осуществлявшееся старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной, было завершено. Материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до 10 лет лишения свободы", - отметил полковник Горелых.

До вынесения приговора супруги находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова отстранили от должности в ноябре 2017 года. Перед этим у него арестовали автомобиль. Сообщалось, что дипломат должен порядка 2,5 млн рублей.