Захарова призвала не верить в готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не доверяет словам президента Украины Владимира Зеленского о готовности того к переговорам с российским коллегой.

По словам Захаровой "все, что звучит из Киева, нужно перепроверять". "Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Также она не считает, что Зеленский в своих заявлениях обладает субъектностью. Его слова она назвала "явно кем-то написанными текстами, написанным планом".