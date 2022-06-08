08 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Обрушение в заброшенном здании в селе Первомайский (2022) | Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области здание, при обрушении которого погиб ребенок, демонтировали

В Челябинской области демонтировали здание в поселке Первомайский, при обрушении которого погиб 13-летний мальчик.

Напомним, в поселке Первомайский при обрушении кровли здания бывшего овощехранилища погиб мальчик. Ребенок находился сверху на бетонных плитах перекрытия, он оказался под завалом и погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что на территории сельского поселения расположен ряд ветхих, аварийных, разрушенных объектов, правообладатели которых не установлены или находятся в частной собственности. Целостность крыш и фасадов зданий частично нарушена. При этом есть свободный доступ к ним.

Главе Первомайского сельского поселения внесено представление с требованием устранить нарушения. Объект, на котором погиб подросток, демонтирован, приняты меры к ограничению свободного доступа к иным аварийным сооружениям. Также представления получили главы восьми сельских поселений.

Теги: ребенок, проверка, овощехранилище, уголовное дело,



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