Познер ответил на предложение высказаться о ситуации на Украине

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы, оппозиционный политик Илья Яшин рассказал в соцсетях о встрече с телеведущим Владимиром Познером в кулуарах столичного театра.

По словам Яшина, "диалог был лаконичным". Мужчины поздоровались, а потом Яшин заявил, что с нетерпением ждет, когда 88-летний журналист "выскажется против" спецоперации РФ на Украине. На что Познер ответил: "Ждите…".

За три месяца спецоперации Познер никак не обозначил свою позицию по поводу происходящего. Его авторская программа на Первом канале не выходит с конца февраля. По этому поводу Познер заявил, что проект ушел в "незапланированный отпуск".