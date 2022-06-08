Депутаты медфракции думы Екатеринбурга стали донорами крови для раненых солдат

Депутаты медицинской фракции Екатеринбургской городской думы в преддверии Дня донора крови коллективно посетили областную станцию переливания крови. Вместе с коллегами, помощниками и друзьями народные избранники сдали кровь для нужд медицинских учреждений города и области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, сдать кровь для жителей приехали участники депутатской группы: Алексей Вихарев, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Александр Колесников.

"Мы, депутаты медицинской фракции, пришли сдать кровь, помочь жителям и раненым солдатам, которым она необходима. Для проведения сложных операций, для переливаний, для успешного лечения. От ее запасов напрямую зависят жизни пациентов. В наших силах оказать такую помощь и, может быть, спасти чью-то жизнь. Это действительно важно. Особенно для нашей медицинской фракции", - рассказал председатель депутатской группы Алексей Вихарев.

Перед добровольной сдачей крови все депутаты прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также тест на группу крови.

"Сдавал кровь второй раз в жизни, первый был для маленького ребенка. Надеюсь, что мой вклад для жителей будет ощутимым. Задумался о том, чтобы сдавать кровь на постоянной основе. Мне сделали анализ, врачи сказали, что моя кровь первая отрицательная очень востребована", - поделился впечатлениями депутат гордумы Дмитрий Николаев.

Вместе с участниками медфракции на станцию переливания крови приехал и начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

"Приближается Всемирный день донора, я с удовольствием поддержал инициативу депутатов. Большое спасибо всем, кто сдал кровь, это очень поможет, в том числе нашим пациентам. Я сам начал сдавать кровь, будучи студентом, общего стажа более 40 лет. Без пафоса, считаю, что моя кровь – это всего лишь капли в общем потоке крови доноров, которые сдают ее, чтобы люди имели возможность выжить", - рассказал Забродин.

Напомним, участники депутатской группы "Помощи и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга" уже больше года работают на благо города. За это время они потратили более 17 млн рублей из личных средств на покупку оборудования и расходных материалов для больниц. Благодаря акции "Вакцинация в каждый двор", которую организовали депутаты, от COVID-19 привили более 80 тысяч жителей.

Сейчас участники медфракции масштабируют опыт выездной диспансеризации. В Орджоникидзевском районе при поддержке Алексея Вихарева каждый четверг работает мобильный пункт в ТЦ "Окей" по адресу ул. Бабушкина, 2а, где с 16.00 до 19.00 жители могут пройти обследование, а по субботам – в поликлинике №23. Также мобильные пункты диспансеризации были организованы в Чкаловском и Кировском районах.