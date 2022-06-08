08 Июня 2022
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Общество Украина
Чернобыльская АЭС (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Детекторы радиации вокруг Чернобыльской АЭС возобновили отправку данных в МАГАТЭ

Десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС в Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС), сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, поступление информации с датчиков было остановлено в конце февраля (после начала военной спецоперации РФ на Украине).

По словам  Гросси, большая часть из 39 детекторов, отправляющих данные из зоны отчуждения (установлены в радиусе 30 км вокруг АЭС) видна на виртуальной карте IRMIS (Международная информационная система радиационного мониторинга МАГАТЭ), информация с них обновляется. Уровень радиации в районе АЭС не изменился и соответствует показателям, которые были до начала конфликта.

Теги: чернобыльская аэс, магатэ, радиация



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