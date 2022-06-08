В Екатеринбурге задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Екатеринбурге ранее судимый мужчина открыл стрельбу по полицейским. Сейчас он задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось еще ночью 7 мая у одного из домов по улице Куйбышева, где стражи порядка проводили оперативные мероприятия. 51-летний мужчина выстрелил в направлении силовиков из газового пистолета. В результате двум полицейским были причинены химические ожоги лица.

С места происшествия стрелок скрылся, однако в дальнейшем его удалось задержать. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в ту ночь полицейские искали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение краж. Он был обнаружен на улице Куйбышева.

"В момент задержания рецидивист оказал майору полиции и старшему лейтенанту сопротивление. Ранее судимый знакомый задержанного – мужчина 1971 года рождения, находившийся поблизости, попытался воспрепятствовать действиям сыщиков, применив газовое оружие. Однако это ему не удалось. Увидев, что дальнейшие попытки бесполезны, стрелок скрылся. 6 июня нападавший был также задержан стражами порядка и передан для дальнейших действий в региональный Следственный комитет", - рассказали в МВД.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Стрелку уже предъявлено обвинение.