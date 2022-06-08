08 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

Замначальника полиции на Среднем Урале получил срок за смертельное ДТП

Суд на Среднем Урале вынес приговор заместителю начальника полиции по общественной безопасности МВД Кушвы. Силовика обвиняли в том, что он насмерть сбил пенсионерку. В итоге страж порядка получил условный срок.
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Напомним, все случилось утром 18 ноября 2019 года: полицейский ехал на своем автомобиле "Киа" со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением машины. В результате он сбил переходившую проезжую часть пожилую женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Своей вины высокопоставленный силовик так и не признал. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Кушвинский городской суд назначил ему три года лишения свободы условно и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Также по иску троих детей погибшей с него взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей каждому.

В прокуратуре требовали назначить полицейскому реальный срок – четыре года лишения свободы. В ведомстве уже заявили, что изучат приговор. Возможно, он будет обжалован.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что в момент дорожного инцидента полицейский был трезв. По его словам, женщина сама переходила дорогу в неположенном месте.

Теги: Кушва, ДТП, полиция, суд, приговор



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Ранее 18.11.2019 11:25 Мск На Среднем Урале высокопоставленный полицейский насмерть сбил женщину, нарушившую правила


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