Украина приостановит экспорт газа и угля, чтобы пережить зиму

Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости", считает президент Украины Владимир Зеленский. По этой причине страна временно прекратит экспорт газа и угля, заявил глава государства в сообщении в своем Telegram-канале.

"Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан", - пояснил Зеленский.

Ранее сообщалось, что за время спецоперации РФ на Украине добыча угля на государственных шахтах Украины сократилась на треть. Что касается газовых хранилищ, то сейчас они заполнены примерно на половину от необходимого на зимний сезон объема.