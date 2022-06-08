Меркель не хочет быть посредником в российско-украинском конфликте

Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель не хочет быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По крайней мере, она не собирается этого делать. "В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство", - сказала экс-канцдер в интервью телеканалу Phoenix.

Меркель не планирует связываться с президентом России Владимиром Путиным и не видит возможной пользы от таких переговоров.

Она также объяснила, почему выступала против вступления Украины в НАТО в 2008 году. Меркель считает, что Путин тогда бы мог начать противодействовать членству Украины в НАТО, "нанеся огромный ущерб Украине". "Я была совершенно уверена, что Путин просто так этого не допустит. Для него, с его точки зрения, это было объявлением войны. <...> Я не разделяю ничего из этого, но я знаю, как он думал", - приводит цитату Меркель РБК.