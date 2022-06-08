08 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Сергей Лихачев, Виталий Безруков (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-замминистра экологии Челябинской области, подозреваемому в превышении полномочий, избрали меру пресечения

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего заместителя министра экологии области Виталия Безрукова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, в июле 2021 года Безруков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемый, зная о проведении рейда по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы он смог снизить объем выбросов во время замеров.

В ноябре прошлого года замминистра ушел в отставку. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным.

Теги: Виталий Безруков, суд, превышение полномочий,



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