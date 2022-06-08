На промплощадке бывшего комбината "Усольехимпром" началась ликвидация зданий

На промплощадке бывшего комбината "Усольехимпром" (Иркутская область) завершён стартовый этап работ по устранению накопленного экологического вреда, в настоящее время начата ликвидация зданий, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"В целом, стартовый этап внеочередных работ прошел успешно. Подготовлены проектные решения для дальнейшей работы. Получено разрешение Росприродназдзора для ликвидации зданий", - цитирует Лихачёва РИА Новости.

Ликвидировано шесть зданий, ещё четыре – в работе. Всего будет демонтировано 264 здания.

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 г. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

"Усольехимпром" – бывшее градообразующее предприятие Усолье-Сибирского. В городе сложилась тяжёлая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии, а одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды.