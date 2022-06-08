Свердловского экс-депутата в третий раз оштрафовали за "дискредитацию Вооруженных сил"

В Екатеринбурге суд в третий раз оштрафовал экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области Нафика Фамиева.

Напомним, Фамиеву вменялась новая статья 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". Причиной стали посты бывшего парламентария в социальных сетях.

Всего в отношении Нафика Фамиева было составлено три протокола по данной статье. В начале мая Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел первое административное дело и признал его виновным. Фамиев был оштрафован на 35 тысяч рублей.

20 мая в суде вынесли вердикт по второму делу. Экс-депутату вновь был назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.

Сегодня, 8 июня, Чкаловский райсуд рассмотрел третье дело Нафика Фамиева. И на этот раз вердикт остался прежним: виновен, 35 тысяч штрафа.

Стоит отметить, что экс-депутат уже обжаловал ранее назначенные ему штрафы. Первую апелляцию Свердловский областной суд рассмотрит 20 июля.