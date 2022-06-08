08 Июня 2022
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Наука и техника В России
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

Рогозин рассказал об орбите полета Российской орбитальной служебной станции

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов.

Как заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, на орбите с наклонением 51,6 градуса "все понятно и давно изучено". Глава госкорпорации считает, что полет по орбите с наклонением 51,6 градуса, на которой сейчас работает МКС, дает возможность изучать человека в условиях космического пространства.

При этом Рогозин отметил, что РОСС на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей. Космонавты будут прилетать, ставить на внешний борт "дорогостоящее и высокоточное" оборудование инфракрасного и радиолокационного наблюдения, обслуживать и ремонтировать его.

Отмечается, что станция будет работать автономно, без участия человека. Кроме того, трасса выведения корабля при полете на новую станцию с космодрома "Восточный" будет проходить над сушей, что снизит риски для экипажа в случае нештатных ситуаций.

При старте на станцию с орбитой 51,6 градуса ракета с кораблем долгое время летела бы над Тихим океаном, отметил глава "Роскосмоса".

Как сообщалось ранее, новая российская орбитальная служебная космическая станция станет военно-прикладной. Это произойдет, если в мире сохранится враждебный настрой по отношению к России. 

Теги: РОСС, космическая станция, космос, Роскосмос



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