Рогозин сообщил о сроках включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"

Включение немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", отключенного Берлином, может занять от одного до 1,5 месяцев

Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это время требуется для разработки соответствующих команд для управления аппаратом. По его словам, работа, по его словам, должна начаться немедленно.

8 июня руководитель госкорпорации намеревается посетить химкинское НПО Лавочкина, где был собран "Спектр-РГ" и откуда осуществляется управление. По словам Рогозина, методических материалов, которые используют германские специалисты, у России нет, поэтому некоторое время потребуется для "перехвата этой компетенции".

"Спектр-РГ" с помощью двух телескопов получает уникальную информацию о вспышках сверхновых звезд. Некоторые подобные явления, считает Рогозин, могут оказать катастрофическое воздействие на все живое на Земле, сообщает РИА "Новости".

Ранее гендиректор заявил, что у тех, кто принимал в Берлине данное решение (об отключении), "не было на это морального права".