СМИ в РФ будут индексировать тарифы за ремонт домов без мнения жильцов

Министерство строительства России в ближайшее время рассмотрит возможность индексации платы за содержание и ремонт жилых домов без дополнительного согласования с собственниками жилья.

В случае, если этот пункт будет указан в договоре с управляющей компанией (УК), то собрание собственников по вопросу изменения платы проводить не потребуется. Если законопроект будет принят, у УК появится "четкий ориентир", а собственники квартир будут защищены от произвольного повышения цен на содержание и ремонт жилплощади.

Как считают эксперты, появление такой нормы может привести к росту махинаций со стороны управляющих компаний в отношении собственников. Недобросовестные сотрудники могут выдавать этот пункт договора в качестве обязательного платежа, пишут "Известия".

Напомним, в Магнитогорске возбуждено уголовное дело о хищении лифтового оборудования после проведенного.