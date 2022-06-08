08 Июня 2022
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Госдума захотела национализировать украинские активы

Активы чиновников и военных Украины, которые причастны к обстрелам территорий России и Донбасса, необходимо национализировать, следует из депутатского обращения в кабмин РФ и Следственный комитет.

Как считают парламентарии, действия украинского режима требуют симметричного ответа со стороны Москвы.

"Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов", — говорится в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Депутаты предложили направить средства на компенсации пострадавшим, пишут "Известия".

В начале мая украинские власти объявили о начале принудительного изъятия на подконтрольной части страны активов российских Сбербанка и ВЭБ.РФ. Ранее в стране был принят закон, позволяющий изъятие собственности РФ и ее резидентов.

Теги: национализация активов, Госдума, Украина



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