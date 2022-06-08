Меркель высказалась против запрета русской культуры

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против запрета русской культуры на Западе.

При этом политик осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко. "Она делала политические вещи, которые я осуждаю", - сказала Меркель телеканалу Phoenix.

"Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру", - отметила экс-канцлер.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин ("Единая Россия") сравнил поведение народной артистки РФ, оперной звезды Анны Нетребко с предательством.