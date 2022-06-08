Всемирный банк выделит дополнительную помощь Украине

Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Киеву.

Речь идёт о сумме в $1,49 млрд. "Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную финансовую помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов", - сообщила организация.

Финансирование станет частью пакета поддержки более чем в $4 млрд, которые намеревается привлечь Всемирный банк.

Тем временем, Конгрессмены требуют от администрации президента США Джо Байдена отчета о расходовании выделенных на помощь Украине $40 млрд.