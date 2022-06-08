СМИ: "Яндекс.Маркет" будет продавать подержанные люксовые товары

Маркетплейс "Яндекс.Маркет" приступил к продаже бывших в употреблении сумок от известных люксовых брендов – Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega.

Соответствующий раздел появился на сайте. При этом средняя цена товаров превышает 100 тыс. руб. Партнер проекта - платформа The Cultt, которая специализируется на проверке оригинальности люксовых вещей и их перепродаже.

Как заявили в "Яндекс.Маркете", "такие товары позволят заместить ассортимент премиальных брендов, доступность которых сейчас временно ограничена". В будущем планируется добавить и другие категории брендовых вещей, бывших в употреблении, например одежду и обувь. При этом доставка до конечного покупателя будет осуществляться силами продавца, сообщают "Ведомости".