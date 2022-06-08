"Новые люди" примут участие в губернаторских выборах

Созданная в 2020 году Алексеем Нечаевым партия "Новые люди" в текущем году впервые поучаствует минимум в трех губернаторских кампаниях.

7 июня стало известно о выдвижении на должность главы Карелии местного предпринимателя Михаила Федорова, о чем сообщило региональное отделение партии. В 2021 году он выдвигался от партии в горсовет Петрозаводска, а в 2016 году - туда же от "Яблока".

Обсуждается также выдвижение в Бурятии, Удмуртии и Свердловской области. Нечаев подтвердил, что представители партии будут выдвинуты в Бурятии и Свердловской области – всего три кандидата, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался против переноса сентябрьского единого дня голосования (ЕДГ, читай – выборов) из-за спецоперации. Ранее против переноса выборов "до лучших времен" также выступила партия "Новые люди".