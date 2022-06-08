"Аэрофлот" закажет 300 самолетов российского производства

Авиакомпания "Аэрофлот" намеревается заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов.

Договор об этом должен быть подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Большая часть заказа придется на авиалайнеры последнего поколения – SSJ100 и МС-21, пишут "Ведомости".

"Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями. Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно", – заявил представитель "Ростеха".

Ранее в министерстве транспорта Белоруссии заявили, что в его планы входит изучение перспективы производства комплектующих к российским самолётам.

При этом серийное производство российского пассажирского авиалайнера МС-21 откладывается на один-два года.