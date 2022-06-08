08 Июня 2022
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Экономика В России
ММСК (2022) | Фото: пресс-служба УГМК

Металлурги могут отменить акциз на жидкую сталь

Министерство промышленности и торговли России, а также Министерство финансов рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, до конца месяца будет проведен детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это срочная мера для принятия оперативного решения.

По сообщению Минфина, корректировки налогового режима для металлургов возможны по итогам работы в мае и июне. Будет ясно, как на отрасль влияют такие факторы, как соотношение курса рубля к другим валютам, введённые ограничительные меры, увеличение логистических затрат для переориентации товара в Азию.

При этом Минфин смягчение налоговой политики для металлургов не поддерживает. Однако в министерстве признают, что за последние месяцы ситуация сильно изменилась, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что "ряд отраслей, в частности черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе".

Теги: металл, металлурги



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