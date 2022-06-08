Цифровой изоляции не случится: В Югру на международный IT-форум прибыли представители 45 стран

Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС в 13 раз состоялся в столице Югры. Несмотря на внешнее санкционное давление, в Ханты-Мансийск прибыли представители порядка 45 стран, доказав, таким образом, что изоляция России, в том числе "цифровая" - невозможна. Не удивительно, что ключевой темой обсуждения на форуме стали вопросы информационной безопасности.

Открывающим мероприятием Международного форума стала пленарная дискуссия "Глобальные вызовы и новые возможности в цифровизации". Приветствуя гостей окружной столицы губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что вызовы времени выводят в общественный дискурс и практическую плоскость задачи, связанные с обретением технологической независимости, противодействием росту уязвимости цифровых инструментов.

По словам Натальи Комаровой, скорость трансформации мировых рынков, общественных процессов диктует необходимость изменения подходов к организации инновационной деятельности в сфере IT, усиления роли государства в вопросах стимулирования компаний, научных институтов с помощью государственного заказа на инновации и масштабирования цифровой инфраструктуры, создания новых компетенций, системного финансирования отрасли, формирования культуры инноваций.

"Необходимо уметь обеспечивать собственную государственную независимость и безопасность гражданина, человека. Югра рассматривает гуманитарное сотрудничество в вопросах развития IT-отрасли, как основу консолидации дружественных, равноправных рынков и это основа повестки нашего IT-Форума. Именно такая повестка необходима для выработки новых подходов, создания возможности делиться мнением по поводу инноваций будущего для улучшения качества жизни, повышения цифровой безопасности, равного доступа к создаваемым благам", - обратилась губернатор к участникам встречи.

В рамках обсуждения цифровой безопасности была затронута тема импортозамещения в IT-отрасли. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратил внимание, что на сегодняшний день власти страны серьезно работают в поисках решений по новому программному обеспечению. Для IT-специалистов предусмотрена отсрочка от прохождения воинской службы, льготная ипотека. Кроме того, корпорация "Ростех" предложила компенсировать работникам этой сферы арендную плату, а для желающих получить IT-специальность будет увеличено число бюджетных мест.

"Еще два года назад две трети программных продуктов, которые использовались в нашем промышленном производственном потенциале, были программными продуктами импортного производства. Сегодня эта доля уменьшается. Мое личное общение с представителями этой отрасли говорит о том, что наши IT-компании не пугает резко возросший интерес к их деятельности и запрос на разработку именно отечественного программного продукта, а даже радует. По ряду направлений есть уже разработки программного продукта в достаточно высокой степени готовности. Радует и то, что не настолько большое количество специалистов покинули страну, многие из них уже вернулись обратно. Потери составили 8-10%, это не критичная цифра, и руководители компаний не находятся в замешательстве", – поделился Владимир Якушев.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Габон в Российской Федерации Жоанна Мамиака напомнила, что в 2014-2015 годы, когда действовали санкции против России, были введены контрсанкции, которые коснулись сельскохозяйственной отрасли. Закупать французский сыр стало невозможно, швейцарский шоколад тоже и тогда Россия начала производить свои сыры, свой шоколад, как минимум, того же качества, а местами и лучше.

"Важно научиться быть автономными, независимыми от всех, в том числе в вопросах программного обеспечения", - подчеркнула она. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов отметил, что важно делать упор не только на подготовку кадров, пачками обучая нужных специалистов, но избирательно подходить к вопросу. Он отметил, что в настоящий момент в мире только "три точки на карте, где создают чипы" и предложил создать четвертую - в Ханты-Мансийске.

"Здесь имеется огромное количество ресурсов, отличная экология, специалисты, которые готовы приехать в случае необходимости. В Ханты-Мансийске необходимо создать Центр по производству чипов", - отметил он.

Повестка форума - действительно масштабная. В смешанном формате, с использованием современных технологий, пройдет 45 самых разных событий. Одним из ключевых мероприятий IT-форума стала IV Международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия".

Конференция прошла в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Спикерами выступили члены ЮНЕСКО из России и зарубежных стран. Верховный комиссар по международным отношениям ЕАЭС Габриэль Анисет Кочофа отметил, что география участников конференции с каждым годом расширяется. В своей речи эксперт обратил внимание на вызовы цифровой эпохи, к которым отнес необходимость контроля информации.

Полномочный посол Сьерра-Леоне Мохаммед Йонгаво в свою очередь заявил, что мир столкнулся с "цифровым хаосом". Его поддержала чрезвычайный и полномочный посол Габона в РФ Жоанна Роз Мамиака. Она отметила, что информационные технологии сегодня дают возможность доносить образование, науку и культуру до самых удаленных уголков мира. При этом, существует дефицит образовательного контента.

"Давайте задумаемся, а кто вообще решает, какое содержание мы получаем не только в образовании, но и посредством всех каналов коммуникации, которые существуют в мире? Давайте признаем, такое впечатление, что этот контент нам навязывается, будь то социальный, политический, экономический, но ситуацию нужно перевернуть. Не контент должен определять человека, а человек определять контент", - подчеркнула она.

Отметим, что одновременно с IT-форумом и конференцией под эгидой ЮНЕСКО дискуссию провели региональные координаторы Северного форума. Мероприятие стартовало за день до официального открытия IT-форума и продолжилось на следующий день. В очном и в онлайн форматах в нем приняли участие делегаты из Югры, Ямала, республики Якутия, Красноярского края, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Камчатского края, а также представители из Исландии и Монголии. Важность проведения Северного форума обусловлена тем, что события 2022 года оказали влияние на сотрудничество между представителями разных стран. В частности, это привело к приостановке деятельности Арктического Совета и его подразделений, а также ряда других международных организаций. В результате возникла необходимость пересмотра приоритетов и географии развития Северного Форума. Кроме того, члены профильной рабочей группы Северного форума в Ханты-Мансийске обсудили развитие экосистемы креативного предпринимательства и системы креативных индустрий.

Стоит добавить, что на площадке IT-форума был подписан ряд важных для автономного округа соглашений. Так, например, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и компания "Ростелеком" займутся строительством сетей связи в малых населенных пунктах. Планируется, что проект охватит семь районов автономного округа: Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский.