До конца июня в России откроются под новым названием 200 бывших "Макдоналдсов"

Около 200 ресторанов быстрого питания, ранее входивших в сеть "Макдоналдс" в России, откроются вновь до конца июня. Они будут работать под новым брендом, заявил ТАСС генеральный директор сети в РФ Олег Пароев.

Напомним, после начала военной спецоперации РФ на Украине компания McDonald's объявила об уходе из России. Тем не менее, часть из 850 российских ресторанов продолжала работать по франшизе (и некоторые продолжают до сих пор, например, в столичных аэропортах). Затем стало известно о продаже сети новым владельцам.

"У нас есть план запуска "волнами", хотим довольно много предприятий открыть до конца июня. Вторая "волна" у нас будет уже чуть ли не 13 июня. <…> До конца июня порядка 200 предприятий мы должны точно открыть по всей стране, если получится - даже больше", - сказал Пароев.

Первые 15 точек новой сети откроются 12 июня в Москве и Московской области - по одной в Одинцово, Реутове и Химках.