08 Июня 2022
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Общество В России
ЛГБТ, флаг ЛГБТ (2017) | Фото: rddfm.ru

В Госдуму внесен законопроект об увеличении в 10 раз штрафов за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму поправки в КоАП, ужесточающие наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних.

Так, севастопольские депутаты предлагают повысить штрафы для физлиц в десять раз – с текущих 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

А нерезидентов (иностранцев и лиц без гражданства) за пропаганду с использованием СМИ и интернета парламентарии предлагают выдворять из России и штрафовать на сумму 100-500 тыс. руб.

"Одним из принципов демократического государства является необходимость разумной защиты прав меньшинств. При этом угрозы, возникающие при навязывании чужих стандартов, взламывающих общепринятый образ жизни в сфере семьи и брака, заставляют задуматься о необходимости защиты культуры большинства, в том числе путем введения дополнительного нормативного правового регулирования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В то же время авторы документа не ссылаются на правоприменительную практику действующих норм и не указывают, чем их не устраивают текущие штрафы.

Теги: лгбт, пропаганда, госдума, штрафы



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