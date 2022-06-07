В Госдуму внесен законопроект об увеличении в 10 раз штрафов за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму поправки в КоАП, ужесточающие наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних.

Так, севастопольские депутаты предлагают повысить штрафы для физлиц в десять раз – с текущих 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

А нерезидентов (иностранцев и лиц без гражданства) за пропаганду с использованием СМИ и интернета парламентарии предлагают выдворять из России и штрафовать на сумму 100-500 тыс. руб.

"Одним из принципов демократического государства является необходимость разумной защиты прав меньшинств. При этом угрозы, возникающие при навязывании чужих стандартов, взламывающих общепринятый образ жизни в сфере семьи и брака, заставляют задуматься о необходимости защиты культуры большинства, в том числе путем введения дополнительного нормативного правового регулирования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В то же время авторы документа не ссылаются на правоприменительную практику действующих норм и не указывают, чем их не устраивают текущие штрафы.