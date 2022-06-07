S7 отказывается от создания первой российской частной ракеты-носителя легкого класса

Компания S7 Space – космическое подразделение авиационной группы S7 – отказывается от создания первой российской частной ракеты-носителя легкого класса из-за недостатка финансов. "Это связано с финансовыми проблемами компании S7, когда не летают самолеты, деньги не откуда взять на другие проекты", — пишет РБК со ссылкой на источник.

Также в подразделении начались сокращения сотрудников, уже уволено около полусотни специалистов.

Среди прочего остановлен проект "Морской старт" – мобильная платформа для запуска ракет. Примечательно, что ранее власти РФ в лице вице-премьера Юрия Борисова и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обещали сохранить уникальный проект.