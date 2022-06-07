Экс-футболисту сборной России Мамаеву запретили выезд за границу за неуплату алиментов

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Telegram-канале выдержку из судебных документов. Согласно приведенному отрывку, Мамаеву запрещен выезд за границу на полгода – до 1 декабря 2022 года.

"А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу , за неуплату алиментов", - написала Алана (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

У бывших супругов есть общая дочь. В прошлом году пара рассталась после восьми лет брака. Почти сразу Мамаев вновь женился на подруге бывшей жены, а этой весной стало известно, что новая жена футболиста ждет ребенка.

Последний сезон Мамаев провел в подмосковных "Химках", но сейчас его контракт с клубом закончился.