В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы по статье о дискредитации ВС РФ

В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, доцента МГУ Михаила Лобанова.

"В Москве задержан бывший кандидат в депутаты в Госдуму Михаил Лобанов, выигравший по бумажному голосованию у госпропагандиста Евгения Попова, в отношении него составляется протокол по ст.20.3.3 КоАП РФ за якобы дискредитацию использования ВС РФ", - сообщил в своем Telegram-канале однопартиец Лобанова, депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

По некоторым данным, Лобанова могли задержать за антивоенный баннер, размещенный на балконе.

"Меня задержали у дома и везут в ОВД Раменки. Предположительно по статье о дискредитации (20.3.3 КОАП). <…> Когда я приехал, мне даже не дали зайти за паспортом и бутылкой воды, сразу повезли в отдел", - написал Лобанов в своем канале.