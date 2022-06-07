Российским экспортерам разрешили зачислять валюту на зарубежные счета

Российским экспортерам разрешили зачислять иностранную валюту на их зарубежные счета с 6 июня. Решение приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ, сообщил Минфин.

"Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

В Минфине отметили, что размещение валюты на иностранных счетах возможно при условии последующей репатриации денег в РФ и последующей продаже экспортной выручки. Напомним, с 23 мая экспортеры обязаны продавать 50% выручки.