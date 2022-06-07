07 Июня 2022
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Экономика В России
Коллаж, рубли, доллары (2022) | Фото: Накануне.RU

Российским экспортерам разрешили зачислять валюту на зарубежные счета

Российским экспортерам разрешили зачислять иностранную валюту на их зарубежные счета с 6 июня. Решение приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ, сообщил Минфин.

"Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

В Минфине отметили, что размещение валюты на иностранных счетах возможно при условии последующей репатриации денег в РФ и последующей продаже экспортной выручки. Напомним, с 23 мая экспортеры обязаны продавать 50% выручки.

Теги: экспортеры, валюта, зарубежные счета



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