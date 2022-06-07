Райффайзенбанк введет комиссию за хранение валюты на текущих счетах

Райффайзенбанк вводит комиссию (она же отрицательная ставка) за хранение денег на текущих валютных счетах физлиц. Речь идет о пяти валютах: евро, доллары, фунты стерлингов, швейцарские франки и японские иены.

Комиссия вводится для счетов, на которых в любой из этих валют хранится более 5 тыс. Клиенты должны будут платить 0,2%. У клиентов с премиальным пакетом услуг порог составит 50 тыс. (5 млн для иен). Для сумм, превышающих 500 тыс., комиссия составит 0,5%.

Остатки по валютным вкладам облагаться комиссией не будут.

"Ставки доходности при размещении средств в иностранных валютах в течение нескольких лет остаются рекордно низкими, поэтому банки ищут другие возможности эффективно управлять деньгами", - объясняют решение о введении отрицательных ставок в банке.