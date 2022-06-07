07 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Госдума (2018) | Фото: RT

Власти Италии обеспокоились желанием Медведева "уничтожать ублюдков и выродков"

Итальянские власти обеспокоены заявлениями экс-президента и экс-премьера России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Напомним, Медведев сегодня опубликовал крайне жесткий пост, чем даже породил слухи о взломе своего верифицированного аккаунта в Telegram. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев. Хотя он не называет адресатов своего послания, многие подумали, что экс-президент подразумевает "коллективный запад".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью агентству АНСА заявил о "серьезности и опасности" слов Медведева. "Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - говорит Ди Майо.

Теги: италия, дмитрий медведев, заявление



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