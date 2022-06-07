В Челябинской области из-за шпаргалок двух школьников удалили с ЕГЭ

В Кунашакском районе Челябинской области двух школьников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минобразования региона.

Как рассказал директор ГБУ ДПО РЦОКИО, школьники смогут пересдать экзамен лишь в следующем году.

"Хотим напомнить выпускникам, что видеонаблюдение ведется во всех аудиториях проведения экзаменов и организовано как на областном, так и на федеральном уровнях. Любое нарушение будет замечено и зафиксировано", - подчеркнул он.

Напомним, в Челябинской области школьника удалили с ЕГЭ по профильной математике из-за обнаружения письменных заметок.