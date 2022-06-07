07 Июня 2022
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Общество В России
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Сенаторы задумались над написанием законов, которые будут понятны россиянам

Российские законы должны быть написаны простым и доступным для граждан языком, считает член Совета Федерации Елена Мизулина.

Сенатор отметила, что граждане боятся и не всегда понимают законы, в которых употребляются сложные и порой неизвестные им термины, а иногда даже одно предложение с многочисленными причастными и деепричастными оборотами может занимать несколько страниц документа.

Такое непонимание гражданами равнозначно незнанию закона, заявила Мизулина на парламентских слушаниях.

"Настало время еще раз проанализировать наши законы с точки зрения обеспечения их ясности, доступности, понятности не только специалистам в этой области, а всем гражданам. Потому что законы пишутся и реализуются всем обществом и прежде всего, гражданами. Если закон понятен, значит он доступен для гражданина, и гражданин будет по нему жить, он будет его добровольно исполнять", - считает сенатор.

Теги: сенаторы, законы, россияне, документы, канцеляризм, чиновники



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