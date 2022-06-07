07 Июня 2022
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Студенты УГМУ (2022) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о добровольности участия вузов в Болонском процессе

Представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий добровольность участие вузов в Болонском процессе (он предусматривает двухступенчатую структуру высшего образования – бакалавриат и магистратуру).

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен "на исправление ситуации в высшем образовании России, сложившейся в связи с непродуманным осуществлением вхождения нашей страны в Болонский процесс".

Коммунисты пишут, что обязательность применения системы привело "к практическому исключению из системы возможности получения высшего образования по программе специалитета по большинству специальностей и направлений подготовки".

Авторы законопроекта полагают, что "трансграничной академической мобильностью" может пользоваться незначительное меньшинство российских студентов, а в данный момент и вовсе возможности поездок в заграничные вузы-участники Болонского процесса практически сведены к нулю.

Законопроект предусматривает восстановление программ специалитета по всем специальностям.

Теги: законопроект, болонский процесс, бакалавриат и магистратура, госдума, кпрф



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