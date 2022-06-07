IBM объявила о приостановке всех операций в России

Американская компания IBM объявила о приостановке всех операций на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании Арвинда Кришна.

IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения.

В марте компания заявляла о приостановке коммерческой деятельности в РФ, а также прекратила продажи своих технологий на российском рынке.

"Известия" сообщали, что IBM оказалась в числе компаний, которые отказались осуществлять свою деятельность на территории России и попали в перечень организаций, чье имущество может быть национализировано.