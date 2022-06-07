В Челябинской области за мошенничество осудят бывшего бухгалтера детско-юношеского центра

В Троицке бывшего главного бухгалтер детско-юношеского центра будут судить за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая неоднократно изготавливала заявки на выплаты и электронные реестры о зачислении денежных средств с указанием в них незаконно завышенной суммы собственной заработной платы, подлежащей зачислению на используемый ею текущий счет. Директору она предоставляла поддельные заявки на выплаты и реестры о зачислении денежных средств. Таким образом, она похитила свыше 214 тыс. рублей.

Также она оплачивала свою задолженность по исполнительному листу с расчетного счета учреждения. Документы она подписывала электронной подписью главного бухгалтера и директора учреждения. Ущерб составил более 44 тыс. рублей.