ЦИК рассмотрит заявки регионов на проведение ДЭГ в сентябрьские выборы

Центризбирком на заседании 8 июня рассмотрит заявки семи российских регионов на проведение ДЭГ (дистанционного электронного голосования) на выборах в сентябре, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В число претендентов вошли Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Они бы хотели использовать федеральную платформу ДЭГ.

Кроме того, решение о применении ДЭГ на выборах в органы местного самоуправления на базе региональной платформы может принять Мосгоризбирком. В данном случае "региональная платформа" – это разработка правительства столицы, которое также является оператором платформы, что неоднократно вызывало нарекания со стороны экспертов и наблюдателей, поскольку имеет признаки конфликта интересов между разными ветвями власти.