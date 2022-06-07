07 Июня 2022
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

ЦИК рассмотрит заявки регионов на проведение ДЭГ в сентябрьские выборы

Центризбирком на заседании 8 июня рассмотрит заявки семи российских регионов на проведение ДЭГ (дистанционного электронного голосования) на выборах в сентябре, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В число претендентов вошли Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Они бы хотели использовать федеральную платформу ДЭГ.

Кроме того, решение о применении ДЭГ на выборах в органы местного самоуправления на базе региональной платформы может принять Мосгоризбирком. В данном случае "региональная платформа" – это разработка правительства столицы, которое также является оператором платформы, что неоднократно вызывало нарекания со стороны экспертов и наблюдателей, поскольку имеет признаки конфликта интересов между разными ветвями власти.

Теги: дэг, голосование, цик, выборы



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