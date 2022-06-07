07 Июня 2022
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Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале похитили деньги более 1,5 тысяч вкладчиков ПК "Народный капитал"

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о хищении средств вкладчиков, которые несли свои деньги в потребительские кооперативы.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о КПК "Народный капитал" и ПК "Народный капитал". Надзорное ведомство вместе с Уральским главным управлением Банка России проверили их на соблюдение требований законодательства в кредитно-банковской сфере.

В итоге было установлено, что с 2018 года в Екатеринбурге и Свердловской области представители данных кооперативов заключали договоры приема личных сбережений уральцев. Людям обещали выплаты процентов за пользование денежными средствами. Однако, как показала проверка, деньги впоследствии похитили, причинив вкладчикам ущерб.

Сейчас органами полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По предварительной информации, общее количество обманутых составляет более 1,5 тысяч человек. Точная сумма ущерба и количество пострадавших будут установлены уже в ходе расследования.

Теги: вкладчики, хищение, деньги, дело



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