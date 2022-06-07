Лавров в Турции обсудит перспективы возобновления переговоров с Украиной – МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время поездки в Анкару 8 июня обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных российско-украинских переговоров, сообщили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что переговоры зашли в тупик и сейчас не ведутся, хотя некоторое время назад при посредничестве Турции в них был достигнут прогресс.

В Турции также пройдет обсуждение темы создания "зернового коридора" для вывоза украинского урожая через Черное море. Турецкие власти и здесь готовы выступить посредником и гарантом безопасности, а также приобрести украинское зерно со скидкой более 25%.