07 Июня 2022
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Международная научно-практическая конференция Государственная молодёжная политика: практики и стратегии (2022) | Фото: Андрей Трубецкой

Сургутский район заявил о работе с молодежью на международном уровне

Сургутский район представил опыт работы молодежных резиденций и развития волонтерского движения на Международной научно-практической конференции. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава района Андрей Трубецкой, передает корреспондент Накануне.RU.

С наработками муниципалитета специалистов из различных городов России, а также Беларуси, Китая, Таджикистана, Армении и Монголии познакомили директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова и главный специалист службы молодежной политики Валентина Хомутовская.

Они приняли участие в круглых столах по таким направлениям, как: добровольческое движение молодежи; молодежный парламентаризм; молодежные форумы и творческие сборы как открытые площадки реализации молодежных проектов и формирования гражданской позиции; коммуникативная культура современности и лидерство в молодежной сфере; подходы и формы международного сотрудничества в сфере молодежной политики; студенчество в фокусе молодежной политики, а также ознакомились с молодежными центрами Новосибирска, обменялись опытом работы, наметили планы для дальнейшего сотрудничества.

Международная научно-практическая конференция Государственная молодёжная политика: практики и стратегии(2022)|Фото: Андрей Трубецкой

Глава района отметил, что для молодежи открыты центры в Барсово, Локосово, Высоком Мысу и Угуте. Еще в четырех — Лямина, Сытомино, Ульт-Ягуне и Русскинской — центры откроются уже в следующем году. Основная их функция – профориентация и дополнительное образование ребят в сферах: медиа, творчество, патриотическое воспитание, сити-фермерство и добровольческая деятельность.

Для поддержки волонтерства работает Центр добровольческих инициатив, который насчитывает 1 669 добровольцев; штаб "Волонтеры Победы", в котором состоят 678 волонтеров; штаб "Волонтеры медики", где заняты 193 человека. Всего в районе работают 67 волонтерских организации. Для сравнения в 2020 году их было 33. Ежегодно для поддержки и поощрения волонтерского движения муниципалитет выделяет средства. Работа добровольцев в Сургутском районе охватывает практически все социальные группы: ветераны, инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми, дети-сироты.

Отметим, что молодежи в возрасте от 14 до 35 лет Сургутском районе насчитывается 3 568 человек.

Теги: Андрей Трубецкой, молодежь, научно-практическая конференция, молодежные резиденции



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