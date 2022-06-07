07 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Благоустройство дороги, которая соединяет пос. Баранчинский и Серовский тракт (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Предприятие УГМК благоустроило автодорогу между Баранчинским и Серовским трактом

АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) благоустроило автомобильную дорогу, соединяющую поселок Баранчинский и Серовский тракт.

Из-за погодных условий и транспорта на этом участке появляются ямы, что создает аварийно-опасную обстановку для автолюбителей.

"Ежегодно, начиная с 2017 года, мы по просьбе администрации Кушвинского городского округа и представителей общественности помогаем баранчинцам привести дорогу в нормальное состояние. В этом году к работам приступили гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. Это позволит жителям поселка Баранчинский, а также садоводам из Нижнего Тагила все лето и осень ездить по ровной дороге", - отметил директор АО "Святогор" Дмитрий Тропников.

Благоустройство дороги, которая соединяет пос. Баранчинский и Серовский тракт(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, благоустройство участка началось 23 мая. В этот день на объект прибыла специальная техника – автогрейдер, который выровнял дорожное полотно. В отличие от прошлых лет обновление автомобильной дороги производилось на всем ее протяжении, а это 18 километров.

Все работы были завершены в начале июня.

Теги: Святогор, дорога, благоустройство



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