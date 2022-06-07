Реформы в РПЦ: крымские епархии перешли в прямое подчинение Патриарха Кирилла

Священный синод РПЦ на сегодняшнем заседании принял решение о реформировании крымских епархий. До сих пор крымские епархии находились в ведении Украинской православной церкви. Теперь они переходят под прямое подчинение патриарха. Епархии объединяются в Крымскую митрополию (Джанкойская, Федодосийская и Симферопольская епархии), руководить которой будет митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.