07 Июня 2022
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коллаж, патриарх Кирилл , Исаакиевский собор, Владимирский собор (Херсонес Таврический) (2017) | Фото: Накануне.RU

Реформы в РПЦ: крымские епархии перешли в прямое подчинение Патриарха Кирилла

Священный синод РПЦ на сегодняшнем заседании принял решение о реформировании крымских епархий. До сих пор крымские епархии находились в ведении Украинской православной церкви. Теперь они переходят под прямое подчинение патриарха. Епархии объединяются в Крымскую митрополию (Джанкойская, Федодосийская и Симферопольская епархии), руководить которой будет митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Другое изменение касается военных капелланов. Синод решил возродить "существовавшую до 1918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства". Главным военным священником назначен председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

Теги: рпц, крым, священный синод



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