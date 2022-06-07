СК заинтересовался нападением собаки на девочку в уральском поселке

На Среднем Урале Следственный комитет разбирается в инциденте с нападением собаки на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все сучилось на детской площадке у одного из домов по улице Школьной в поселке Цементном в Невьянске: собака накинулась на 9-летнюю девочку. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Сотрудники Следственного комитета намерены опросить пострадавшего ребенка и возможных очевидцев. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки. Кроме этого, СКР внимательно изучит документацию, касающуюся мероприятий по организации отлова безнадзорных собак в городе.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки данной ситуации будет обязательно дана правовая оценка. Может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.