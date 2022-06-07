Личный секретарь Патриарха Кирилла возглавил отдел внешних церковных связей РПЦ

Серьезные кадровые перестановки произошли в руководстве Русской православной церкви. Патриарх Кирилл на заседании священного синода перевел митрополита Волоколамского Илариона с должности председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС РПЦ, фактически пресс-служба церкви) в Будапештско-Венгерскую епархию. Это лишило Илариона статуса постоянного члена синода.

Место митрополита Волоколамского во главе ОВЦС занял митрополит Корсунский Антоний. С 2007 года он являлся референтом Патриарха Кирилла (в то время Кирилл еще не был патриархом), руководил его секретариатом. Также 37-летний Антоний занимал немало должностей (помимо собственно управления Корсунской епархией): возглавлял экзархат Западной Европы и руководил управлением Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.