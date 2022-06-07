Писатель Глуховский объявлен в федеральный розыск

МВД РФ объявило в розыск знаменитого российского писателя Дмитрия Глуховского. Карточка с его данными появилась в базе розыска министерства.

Глуховский разыскивается в рамках расследования уголовного дела, но по какой именно, не уточняется.

Писатель ранее выступал против спецоперации на Украине.

В прошлом году, выступая с речью на вручении премии GQ "Мужчина года", Глуховский заявил, что хотел бы отдать статуэтку итальянскому писателю Джанни Родари, который ее по-настоящему заслуживает. "Чиполлино" - это просто то, что разворачивается с января у нас в стране, просто один в один, очень смешно. Ну, просто про нас: оккупационный режим фруктов против народа овощей", - сказал писатель.